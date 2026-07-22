ULTIME NOTIZIE 22 LUGLIO 2026

Francia, pene più dure contro le fake news elettorali

Parigi, 22 lug. (askanews) - Il governo francese vuole inasprire le pene contro la diffusione di false notizie in contesto elettorale. Il disegno di legge arriva a pochi mesi dalle presidenziali del 2027, mentre le autorità temono un rischio elevato di ingerenze straniere. Il testo prevede l'aumento delle sanzioni per chi compromette la sincerità del voto: da un anno a tre anni di carcere, e da 15mila a 45mila euro di multa. Il progetto estende inoltre a tutte le elezioni il procedimento d'urgenza anti-fake news introdotto nel 2018.

La procedura consente di chiedere a un giudice di fermare rapidamente la diffusione online di false informazioni durante una campagna elettorale.

Lo spiega Laurent Nunez, ministro dell'Interno francese: "La seconda disposizione di questo disegno di legge irrigidisce le sanzioni penali applicabili in caso di alterazione della regolarità del voto. L'infrazione era punita con un anno di carcere e 15mila euro di multa. Il disegno di legge che ho presentato questa mattina in Consiglio dei ministri porta la pena da un anno a tre anni e la multa da 15mila a 45mila euro. Soprattutto crea una pena più elevata, che può arrivare fino a sei anni, quando l'alterazione degli scrutini elettorali è stata realizzata per servire gli interessi di una potenza straniera, o di un'impresa o organizzazione straniera".

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