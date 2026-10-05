Francia, ministro Istruzione:15enne che ha perso mano caso drammatico

Roma, 5 ott. (askanews) - Il grave ferimento di un quindicenne a Lens, che ha perso una mano pr l'esplosione di una granata da parte delle forze dell'ordine durante una manifestazione legata alla mobilitazione degli studenti delle scuole superiori, è una situazione "umanamente drammatica": lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione Edouard Geffray, durante una visita a un liceo di Guyancourt, nella periferia parigina.

"Riguardo al caso di Lens, che è ovviamente, direi, drammatico sia sul piano personale che umano, come ogni infortunio grave per definizione, non so cosa sia accaduto né in quali circostanze si sia verificato. Prima di esprimermi su qualsiasi aspetto, mantengo una grande prudenza, perché ci sono sempre delle circostanze alla base di situazioni drammatiche come questa. Si tratta dunque, evidentemente, di una situazione estremamente dolorosa, ma comprenderete che non posso esprimermi in cinque minuti senza conoscere i fatti".

"Quanto al ministro dell'Interno, egli esercita quotidianamente la sua piena responsabilità alla guida delle forze di polizia del Paese, non ha bisogno di lezioni dal suo omologo dell'Istruzione nazionale, anche se, ovviamente, ci confrontiamo regolarmente sulla situazione. Tuttavia, non spetta a me definire le modalità di mantenimento dell'ordine pubblico. Per me, ciò che conta è che gli studenti e gli adulti siano tutelati ovunque in Francia e all'interno dell'istituzione scolastica".