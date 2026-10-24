Francia, ministro dell'Interno: "A metà giornata effettuati 135 fermi"

Parigi, 24 ott. (askanews) - Il 24 ottobre a metà giornata, in Francia, le forze dell'ordine hanno effettuato "135 fermi", mentre nelle piazze erano presenti 35.000 manifestanti: lo ha riferito il ministro dell'Interno francese, Laurent Nunez, mentre in questo nuovo sabato di proteste non ci sono stati, per il momento, incidenti di rilievo.

"Alle ore 13.00 si contano 135 fermi su tutto il territorio nazionale. Per la maggior parte, in questo momento, poiché non si registrano incidenti di rilievo mentre vi parlo, e sottolineo proprio 'mentre vi parlo', insisto sulla necessità di essere estremamente prudenti. E la maggior parte di questi fermi, o comunque una parte consistente, è il risultato dei controlli sui flussi effettuati e del sequestro di materiale destinato a essere utilizzato come arma".