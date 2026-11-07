ULTIME NOTIZIE 07 NOVEMBRE 2026

Francia, migliaia alle nuove manifestazioni contro il caro-vita

Roma, 7 nov. (askanews) - Cortei e manifestazioni a Parigi, Marsiglia, Lille e in altre città della Francia nel quarto sabato di mobilitazione sociale indetta da organizzazioni sindacali e giovanili, oltre che dai gilet gialli, contro il carovita.

Ingente lo schieramento di polizia, nelle immagini i controlli a Parigi a Place de la Concorde.

Tanti anche gli studenti scesi in piazza, la loro protesta si intreccia con quella per gli aumenti dei prezzi e dei carburanti e le richieste di adeguamento dei salari; i ragazzi da settimane manifestano per ottenere condizioni migliori per studiare e criticano il modo di accesso all'università.

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