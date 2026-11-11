ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2026

Francia, Macron commemora per l'ultima volta l'armistizio del 1918

Milano, 11 nov. (askanews) - A Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron ha presieduto all'Arco di Trionfo la cerimonia per il 108esimo anniversario dell'armistizio dell'11 novembre 1918, che segnò la fine dei combattimenti della Prima guerra mondiale. Per Macron è stata l'ultima commemorazione in veste di capo dello Stato, prima della scadenza del suo secondo mandato nel 2027. Il presidente ha reso omaggio alla Tomba del Milite Ignoto, salutando poi i veterani presenti. Alla cerimonia hanno partecipato il primo ministro Sébastien Lecornu, rappresentanti delle istituzioni e l'ex presidente Nicolas Sarkozy.

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