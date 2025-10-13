Francia, Macron: "Chi censura governo è responsabile del disordine"

Milano, 13 ott. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron, giunto quest'oggi a Sharm el-Sheikh per i negoziati di pace tra il governo israeliano e Hamas, ha dichiarato che "le forze politiche che hanno deciso di censurare François Bayrou e destabilizzare Sébastien Lecornu sono le uniche responsabili di questo disordine".

"Il messaggio che la Francia deve trasmettere è di stabilità e forza", ha affermato ai giornalisti il presidente Macron, secondo quanto riferisce Le Figaro.

"Il dovere di tutti è lavorare per questo, non scommettere sull'instabilità. Sono qui nel mio ruolo di garante delle istituzioni. Ho visto molte dichiarazioni che non sono state all'altezza degli eventi e chiedo a tutti di rimettersi in carreggiata. Di lavorare con rigore e rispetto.", ha proseguito il presidente della Repubblica.

"E senza mai dimenticare - ha aggiunto il presidente francese - sia al governo che in Parlamento, che il loro mandato è quello di servire, servire e servire. Di fornire risposte alle domande del popolo francese".

"Coloro che hanno alimentato divisioni e speculazioni non sono all'altezza del momento che la Francia sta vivendo", ha aggiunto. "Le forze politiche che hanno deciso di censurare François Bayrou e quelle che hanno cercato di destabilizzare Sébastien Lecornu sono le uniche responsabili di questo disordine", ha concluso Emmanuel Macron.