ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2025

Francia, Macron: "Chi censura governo è responsabile del disordine"

Milano, 13 ott. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron, giunto quest'oggi a Sharm el-Sheikh per i negoziati di pace tra il governo israeliano e Hamas, ha dichiarato che "le forze politiche che hanno deciso di censurare François Bayrou e destabilizzare Sébastien Lecornu sono le uniche responsabili di questo disordine".

"Il messaggio che la Francia deve trasmettere è di stabilità e forza", ha affermato ai giornalisti il presidente Macron, secondo quanto riferisce Le Figaro.

"Il dovere di tutti è lavorare per questo, non scommettere sull'instabilità. Sono qui nel mio ruolo di garante delle istituzioni. Ho visto molte dichiarazioni che non sono state all'altezza degli eventi e chiedo a tutti di rimettersi in carreggiata. Di lavorare con rigore e rispetto.", ha proseguito il presidente della Repubblica.

"E senza mai dimenticare - ha aggiunto il presidente francese - sia al governo che in Parlamento, che il loro mandato è quello di servire, servire e servire. Di fornire risposte alle domande del popolo francese".

"Coloro che hanno alimentato divisioni e speculazioni non sono all'altezza del momento che la Francia sta vivendo", ha aggiunto. "Le forze politiche che hanno deciso di censurare François Bayrou e quelle che hanno cercato di destabilizzare Sébastien Lecornu sono le uniche responsabili di questo disordine", ha concluso Emmanuel Macron.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi