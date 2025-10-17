Francia, Macron accoglie Ursula von der Leyen all'Eliseo

Parigi, 17 ott. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all'Eliseo. Una visita che arriva in un momento particolarmente difficile per Macron alle prese con la crisi di Governo. Alla vigilia del Consiglio dei Ministri, il presidente francese ha invocato la "stabilità istituzionale" e la bontà del "compromesso". Emmanuel Macron ha nuovamente affidato l'incarico per formare il governo francese Sebastien Lecornu che ha incassa la 'fiducia' e si prepara alla battaglia parlamentare sul Bilancio.