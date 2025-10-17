ULTIME NOTIZIE 17 OTTOBRE 2025

Francia, Macron accoglie Ursula von der Leyen all'Eliseo

Parigi, 17 ott. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all'Eliseo. Una visita che arriva in un momento particolarmente difficile per Macron alle prese con la crisi di Governo. Alla vigilia del Consiglio dei Ministri, il presidente francese ha invocato la "stabilità istituzionale" e la bontà del "compromesso". Emmanuel Macron ha nuovamente affidato l'incarico per formare il governo francese Sebastien Lecornu che ha incassa la 'fiducia' e si prepara alla battaglia parlamentare sul Bilancio.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi