ULTIME NOTIZIE 09 GENNAIO 2026

Francia: l'ordine politico europeo "è oggi in pericolo"

Parigi, 9 gen. (askanews) - L'ordine politico europeo "è oggi in pericolo", afferma il ministro degli Esteri francese nel suo discorso annuale agli ambasciatori. Jean-Noel Barrot avverte inoltre che il mondo "si trova di fronte al rischio di proliferazione nucleare" a causa dell'erosione del quadro giuridico sul controllo degli armamenti e della scadenza del nuovo trattato START. Il nuovo trattato START è l'ultimo accordo bilaterale sul controllo degli armamenti nucleari tra Stati Uniti e Russia. Scade il 5 febbraio. Per Barrot "l'ordine politico europeo è in pericolo. Minacciato dall'esterno da avversari che cercano di smantellare i legami di solidarietà che ci uniscono e che sognano di sfruttare ancora una volta le nostre divisioni, come hanno fatto comodamente per secoli".

