Francia, Lecornu: governo dovrà collaborare con opposizione

Parigi, 10 set. (askanews) - Il nuovo primo ministro francese Sébastien Lecornu, già ministro della Difesa, ha affermato che il governo di Parigi "dovrà essere creativo e collaborare con i partiti di opposizione" dopo la destituzione del suo predecessore. Secondo Lecornu, "saranno necessari cambiamenti politici". "La seconda cosa è dire al popolo francese che ci arriveremo, perché, in fondo, come hai appena detto, non esiste una strada impossibile. Dobbiamo porre fine a questa doppia disconnessione. In breve, questo è ovviamente il nostro compito. E questa disconnessione tra la vita politica del Paese e la vita reale sta diventando una preoccupazione, e non solo per chi governa, ma per l'intera classe politica.