ULTIME NOTIZIE 10 SETTEMBRE 2025

Francia, Lecornu: governo dovrà collaborare con opposizione

Parigi, 10 set. (askanews) - Il nuovo primo ministro francese Sébastien Lecornu, già ministro della Difesa, ha affermato che il governo di Parigi "dovrà essere creativo e collaborare con i partiti di opposizione" dopo la destituzione del suo predecessore. Secondo Lecornu, "saranno necessari cambiamenti politici". "La seconda cosa è dire al popolo francese che ci arriveremo, perché, in fondo, come hai appena detto, non esiste una strada impossibile. Dobbiamo porre fine a questa doppia disconnessione. In breve, questo è ovviamente il nostro compito. E questa disconnessione tra la vita politica del Paese e la vita reale sta diventando una preoccupazione, e non solo per chi governa, ma per l'intera classe politica.

ESTERI
26
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi