Francia, Lecornu: "Da movimento studenti a movimento violenze urbane"

Parigi, 15 ott. (askanews) - Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha affermato che il "movimento studentesco" si sta trasformando in un "movimento di violenze urbane", parlando di "un incitamento alla violenza che è assolutamente spaventoso" in alcune località.

"Non assomiglia più a un movimento studentesco delle scuole superiori. Siamo di fronte a un movimento di violenza urbana, la cui intensità è ulteriormente aumentata negli ultimi giorni. In particolare in alcune aree urbane ben precise - Parigi, Créteil, Lione e altri punti sparsi sul territorio - dove, per l'appunto, si assiste a un incitamento alla violenza che è assolutamente spaventoso", ha sottolineato.

"Questa mattina, così come nei giorni scorsi, ci sono stati lanci di mortaretti dalla strada verso gli istituti superiori. Ci sono state persino intrusioni di individui che sono entrati nei licei per sparare questi petardi. Invito inoltre il mondo dell'informazione a usare una terminologia tecnicamente precisa: non si tratta di un movimento studentesco. Definirlo tale, peraltro, costituisce un'offesa verso quegli studenti che hanno voluto esprimere il proprio disagio o malcontento, oppure avanzare richieste al governo o ai consigli regionali. È necessario distinguere nettamente tra le violenze urbane - che, per definizione, non rientrano in alcun quadro legale - e le forme di protesta che si inseriscono in un contesto di rivendicazione legittima".