ULTIME NOTIZIE 21 LUGLIO 2026

Francia, le fortezze del Languedoc puntano all'Unesco

Milano, 21 lug. (askanews) - Sono arroccate su speroni di roccia, tra Aude e Ariège, nel sud della Francia. Montségur, Peyrepertuse, Quéribus e altre fortificazioni medievali sperano di entrare nel Patrimonio mondiale dell'Unesco. Per anni sono state conosciute come "castelli catari". Oggi la candidatura le presenta con un altro nome: Fortezze reali del Languedoc. Una scelta storica, ma anche politica, che nella regione ha aperto una discussione.

Fabrice Chambon, guida al castello di Montségur: "Il fatto di parlare prima di fortezze reali e non di siti catari ha naturalmente colpito molte persone. Alcuni si sono lamentati, dicendo che si voleva cancellare il catarismo. In realtà non è affatto così, perché qui a Montségur, e lo stesso vale per gli altri siti, parleremo sempre di quel periodo fondamentale che è il catarismo, che resterà per sempre inciso nella storia del nostro Paese".

Il punto è che le comunità catare ci furono, e in alcuni casi trovarono rifugio in questi luoghi. Ma le fortezze visibili oggi furono ricostruite dall'autorità reale dopo la crociata contro gli Albigesi.

David Maso, della Missione Patrimonio mondiale: "Ci furono effettivamente qui a Peyrepertuse, come altrove, comunità catare che si stabilirono e talvolta si rifugiarono sotto la pressione dell'Inquisizione. Ma i luoghi in cui queste persone vissero sono scomparsi. Furono rasi al suolo dall'autorità reale e sostituiti dalle fortezze che vediamo oggi".

Il dossier è all'esame del Comitato Unesco, riunito a Busan, in Corea del Sud. L'iscrizione non porterebbe fondi diretti, ma potrebbe rafforzare nel tempo i programmi di conservazione di monumenti esposti a vento, gelo e intemperie. A Cucugnan, ai piedi di Quéribus, la candidatura è anche una speranza per il territorio: nel 1995 il castello contava 92mila ingressi, oggi arriva a fatica a 50mila. Sette fortezze, una memoria contesa e un verdetto atteso nei prossimi giorni.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi