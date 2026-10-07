Francia, la rivolta degli studenti: migliaia di persone in piazza

Parigi, 7 ott. (askanews) - La rivolta degli studenti in Francia si allarga con migliaia di persone in piazza a protestare, accanto ai giovani ci sono anche sindacati, professori ma anche genitori. Si sono però verificati numerosi scontri tra manifestanti che hanno lanciato petardi e fumogeni e forze dell'ordine che hanno risposto con gas lacrimogeni e granate stordenti, il cui uso però è stato sospeso da oggi.

Il ministero dell'Interno francese ha riferito di 488 persone che sono state fermate martedì in tutto il Paese in occasione della nuova giornata di mobilitazione del movimento delle scuole superiori e di 43 membri delle forze dell'ordine rimasti feriti. Tra gli studenti invece i feriti sono 215. Dall'inizio della mobilitazione, lo scorso 28 settembre, sono state fermate 6.547 persone. Gli studenti si sono mobilitati per denunciare il grave degrado del sistema scolastico pubblico, con aule sovraffollate, edifici fatiscenti e una cronica carenza di insegnanti.

La gravità della situazione ha portato il Presidente Macron a convocare il governo d'urgenza. L'esecutivo pur riconoscendo la legittità delle rivendicazioni, ha condannato le "violenze urbane". Intanto sono state sospese le lezioni nei licei in tutta la Francia fino a venerdì.

A soffiare sul fuoco delle polemiche ci si è messo anche il presidente americano Trump che attacca: 'E' colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo'.