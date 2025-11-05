Francia, investe pedoni e ciclisti e grida "Allah Akbar" a Oléron

Roma, 5 nov. (askanews) - Cinque persone ferite, di cui due in gravi condizioni, dopo che un uomo ha investito con la sua auto dei pedoni e un ciclista sull'isola francese di Oléron, gridando "Allah Akbar" al momento dell'arresto. La Procura nazionale antiterrorismo (PNAT) non si sta occupando del caso "in questa fase", ha precisato il procuratore della Repubblica a La Rochelle, secondo cui il movente resta da confermare.

L'uomo di nazionalità francese, di 35 anni, residente nella zona, si è rifiutato di parlare con gli inquirenti ed è stato arrestato per tentato omicidio: secondo il procuratore "ha colpito volontariamente diversi pedoni e biciclette".

"L'uomo è conosciuto per delitti di diritto comune ma non è noto ai servizi di intelligence per episodi di radicalizzazione di qualsiasi natura - ha spiegato Laurent Nunez, ministro dell'interno - ma è un individuo che ha commesso un certo numero di reati comuni in passato". "Ci sono altri elementi che saranno analizzati dalla procura - ha aggiunto - e si vedrà se c'è un deferimento alla procura nazionale antiterrorismo o no. Non spetta a me deciderlo". Tra i feriti gravi c'è anche un assistente parlamentare di un deputato del Rassemblement National, ha dichiarato il portavoce parlamentare del partito.

Al momento dell'arresto, secondo una fonte vicina all'indagine, il veicolo dell'uomo era stato appena incendiato.