ULTIME NOTIZIE 20 MARZO 2026

Francia intercetta nel Mediterraneo petroliera salpata dalla Russia

Roma, 20 mar. (askanews) - La Deyna, una petroliera battente bandiera mozambicana e salpata da Murmansk, in Russia, è stata intercettata dalla Marina francese nel Mediterraneo occidentale, sospettata di far parte della flotta fantasma russa.

"Questa mattina, la Marina francese ha abbordato un'altra nave della flotta ombra, la Deyna, nel Mediterraneo", ha scritto il presidentre francese Emmanuel Macron sul suo profilo X, pubblicando una foto dell'operazione.

"La guerra in Iran non dissuaderà la Francia dal sostenere l'Ucraina, dove continua la guerra di aggressione della Russia", ha aggiunto.

"Queste navi, che eludono le sanzioni internazionali e violano il diritto del mare, sono speculatrici di guerra. Cercano di accumulare profitti e finanziare lo sforzo bellico russo. Non resteremo a guardare", ha messo in guardia.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi