Francia intercetta nel Mediterraneo petroliera salpata dalla Russia

Roma, 20 mar. (askanews) - La Deyna, una petroliera battente bandiera mozambicana e salpata da Murmansk, in Russia, è stata intercettata dalla Marina francese nel Mediterraneo occidentale, sospettata di far parte della flotta fantasma russa.

"Questa mattina, la Marina francese ha abbordato un'altra nave della flotta ombra, la Deyna, nel Mediterraneo", ha scritto il presidentre francese Emmanuel Macron sul suo profilo X, pubblicando una foto dell'operazione.

"La guerra in Iran non dissuaderà la Francia dal sostenere l'Ucraina, dove continua la guerra di aggressione della Russia", ha aggiunto.

"Queste navi, che eludono le sanzioni internazionali e violano il diritto del mare, sono speculatrici di guerra. Cercano di accumulare profitti e finanziare lo sforzo bellico russo. Non resteremo a guardare", ha messo in guardia.