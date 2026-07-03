Francia illumina la Statua della Libertà a New York

New York, 3 lug. (askanews) - Uno spettacolo di suoni e luci proiettato sulla Statua della Libertà per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti e l'amicizia franco-americana. Dopo la Torre Eiffel, il castello di Chambord e Mont-Saint-Michel, l'artista francese Michael Canitrot, con il progetto Monumental Tour, ha portato il suo lavoro sul monumento simbolo di New York. L'iniziativa, promossa dal Consolato generale di Francia a New York, ricorda anche i 140 anni della Statua della Libertà, donata dalla Francia agli Stati Uniti nel 1886, come ha detto Cedrik Fouriscot.

"Sappiamo che è effettivamente un dono della Francia agli Stati Uniti - afferma Canitrot - La immaginiamo mentre attraversa l'Atlantico 140 anni fa, ed è venuta qui anche per portare un messaggio, per mettere in evidenza i valori della democrazia, della libertà, del progresso. Quindi per me è stato abbastanza semplice immaginare qualcosa, perché porta già con sé qualcosa di molto forte in termini di messaggio".

"È un'idea del Consolato generale di Francia a New York nel 2026, per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti, ma anche l'amicizia franco-americana, perché siamo il loro più antico alleato, e i 140 anni della Statua della Libertà. Volevamo organizzare - spiega il console Fouriscot - un evento forte, inedito, qualcosa che non era mai stato fatto prima e che forse non sarà mai più rifatto, per valorizzare la Statua della Libertà, perché in Francia abbiamo comunque una tradizione nel mettere in risalto i nostri monumenti e il nostro patrimonio".

"E il secondo obiettivo - prosegue il console - era mostrare, attraverso questa amicizia franco-americana, l'importanza delle alleanze in generale, della cooperazione internazionale, in un mondo in cui le tensioni geopolitiche sono piuttosto forti e accentuate. E mostrare che quando la Francia e gli Stati Uniti sono insieme e creano cose insieme, come la Statua della Libertà e come questo show, può diventare indimenticabile".