Francia, i licei d'elite di Parigi solidali con la protesta

Milano, 6 ott. (askanews) - I prestigiosi licei parigini Louis-le-Grand e Henri-IV sostengono in massa il movimento studentesco per solidarietà. Margot, studentessa del penultimo anno, ritiene che i suoi "privilegi dovrebbero essere diritti" per tutti gli studenti delle scuole superiori del Paese. "Sappiamo di essere privilegiati rispetto a molti licei delle periferie o anche di Parigi, e vogliamo mostrare il nostro sostegno a tutte quelle scuole che non hanno i mezzi per lavorare in buone condizioni: scuole con soffitti che crollano, con topi nelle aule, che non hanno nemmeno una mensa. Tutto questo non è assolutamente normale; è ciò che rivendichiamo ormai da diversi giorni: i nostri privilegi non dovrebbero essere privilegi, dovrebbero essere diritti", ha spiegato Margot, studentessa del Louis le Grand