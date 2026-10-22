Francia, i giudici sospendono divieto di manifestazione a Parigi

Parigi, 22 ott. (askanews) - Il tribunale amministrativo di Parigi ha sospeso con una procedura d'urgenza il divieto imposto dalla prefettura di polizia a una manifestazione studentesca organizzata oggi nella capitale francese. Il corteo, promosso dall'Interfac Ile-de-France, coordinamento che riunisce studenti delle assemblee universitarie. Lo scrive Afp.

Coppélia Moreau, membro dell'Interfac Ile-de-France (Idf): "Siamo appena usciti dall'udienza: è arrivata la decisione, quindi la manifestazione è autorizzata. Ci auguriamo che lo stesso valga anche per le manifestazioni che, in altre città - tra cui Lione, Metz, Nantes, Rouen e Rennes - erano state parimenti colpite da un divieto. Come dicevamo oggi, dietro questo divieto si cela, di fatto, un tentativo di intaccare il diritto stesso di manifestare. Per questo ci siamo attivati per contestare tale decisione: non intendiamo subire passivamente, né vogliamo consentire al governo di tentare di ostacolare la mobilitazione".

"Sentiamo davvero molte lezioni da parte di questo governo su come dovremmo condurre le nostre mobilitazioni. In realtà, invece di cercare di creare una distinzione tra manifestanti 'buoni' e 'cattivi', arrivando persino a dichiarare che verranno prese in considerazione solo le manifestazioni indette dai sindacati, ignorando al contempo la massa di studenti universitari e liceali mobilitati che sostengono questo movimento pur non essendo organizzati in strutture sindacali - farebbe meglio a evitare simili atteggiamenti. Si tratta, ancora una volta, di un tentativo di dividere il fronte della mobilitazione".