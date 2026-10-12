Francia, Glucksmann vince le primarie socialdemocratiche con il 66%

Parigi, 12 ott. (askanews) - Raphael Glucksmann sarà il candidato della sinistra socialdemocratica alle presidenziali francesi del 2027. L'eurodeputato e leader di Place Publique ha vinto le primarie già al primo turno, conquistando il 66% dei voti su oltre 120mila partecipanti. Nettamente sconfitto il segretario del Partito socialista Olivier Faure, fermo al 14%. Tra gli altri candidati anche Ségolène Royal. Dal palco di Parigi, Glucksmann annuncia una rottura con il macronismo e con la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, indicando nell'estrema destra l'avversario da battere. A ufficializzare il risultato è stato Patrick Mennucci, presidente del comitato organizzatore delle primarie.

"La democrazia ha parlato e il risultato è inequivocabile - afferma Glucksmann -. Questa sera sono dunque il candidato della sinistra democratica alle elezioni presidenziali del 2027. In questa campagna sarò il candidato della giustizia sociale e fiscale, della rivoluzione ecologica e della democrazia, il candidato della rottura con il macronismo. Il candidato della rottura con l'egemonia di Jean-Luc Mélenchon sulla sinistra francese, il candidato che potrà battere il nostro nemico di sempre, l'estrema destra. No, la signora Le Pen non sarà all'Eliseo nel maggio 2027".