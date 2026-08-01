Francia: fuori discussione l'uscita della Spagna da Schengen

Parigi, 1 ago. (askanews) - La Francia esclude che la Spagna debba lasciare lo spazio Schengen. Il ministro dell'Interno Laurent Nunez difende la cooperazione con Madrid, dopo l'arrivo di decine di migliaia di migranti a Ceuta e il ripristino temporaneo dei controlli deciso dall'Italia sui collegamenti con la Spagna.

"Ovviamente no. La Spagna non deve lasciare lo spazio Schengen, non se ne parla assolutamente - afferma il ministro - Abbiamo una cooperazione importante con la Spagna. Le do solo un dato: quando fermiamo cittadini stranieri in situazione irregolare, cosa che accade considerando i mezzi terrestri che abbiamo alla frontiera, nel 70% dei casi vengono riammessi in Spagna. Abbiamo quindi una cooperazione molto, molto, molto buona con la Spagna e non abbiamo motivo di chiederne la sospensione. Non confermo l'uscita della Spagna dallo spazio Schengen, sia chiaro. Allo stesso tempo, gli strumenti europei già approvati devono essere applicati il prima possibile, in particolare il Patto su migrazione e asilo, in vigore dal 12 giugno e per il quale abbiamo ancora bisogno di strumenti giuridici".