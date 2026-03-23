ULTIME NOTIZIE 23 MARZO 2026

Francia, è morto a 88 anni ex primo ministro socialista Lionel Jospin

Parigi, 23 mar. (askanews) - In Francia, la Quinta Repubblica si è in parte scritta anche grazie a lui. Lionel Jospin, primo ministro durante il periodo di coabitazione tra il 1997 e il 2002, è morto all'età di 88 anni. Jospin si è candidato senza successo anche alle elezioni presidenziali del 1995 e del 2002. A gennaio, Jospin aveva annunciato di essersi sottoposto a "un grave intervento chirurgico", senza però fornire ulteriori dettagli.

Nato a Meudon il 17 luglio 1937, Lionel Jospin era il più giovane di una famiglia dominata dalla figura paterna, a 15 anni si era allontanato dalla religione protestante, scoprendo le virtù della laicità e dell'agnosticismo. "E' una figura di spicco della storia francese: con il suo rigore, il suo coraggio e il suo ideale di progresso, incarnava un'alta concezione della Repubblica", ha scritto su X il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.

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