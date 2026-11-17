Marsiglia, 17 nov. (askanews) - La Francia scende di nuovo in piazza. Sciopero generale e manifestazioni in molte città, fra cui Lione, Nantes e Marsiglia, con la partecipazione di migliaia di persone. La giornata di mobilitazione è stata indetta dai sindacati dei lavoratori pubblici, che hanno invitato a una partecipazione di massa, per chiedere un aumento dei salari contro il carovita.

Le strade si sono di nuovo riempite di lavoratori e studenti, riaccendendo il vasto movimento di mobilitazione sociale che da diverse settimane serpeggia per il Paese, a pochi mesi dalle elezioni presidenziali.

"Noi andiamo avanti, e penso - dice Younes Dufresne, universitario - che tutte queste manifestazioni siano utili, servano a fare pressione sul governo e, come potete vedere, la folla non si dirada. Le date si susseguono, la gente è sempre presente, la determinazione c'è ancora e il governo alla fine dovrà cedere".

"Io credo che non si debba né aspettare il 2027, né nutrire illusioni su ciò che potrà venirne fuori" dice Marthe Bonifay, insegnante di francese e di storia-geografia riferendosi alle prossime presidenziali. "Siamo noi a produrre, siamo noi a far funzionare questa società, sono i lavoratori che curano le persone, siamo noi che educhiamo i giovani - continua - ci sono 211 miliardi per le grandi imprese e a noi vengono offerti 23 euro in più al mese? Non è nemmeno una baguette in più al giorno". "Vogliamo aumenti salariali - conclude - lo vogliamo subito".