Francia, centinaia in strada festeggiano dopo la sfiducia a Bayrou

Roma, 9 set. (askanews) - Da Marsiglia a Rennes, fino a Pau dove Francois Bayrou è rimasto sindaco anche dopo la nomina a primo ministro, con cartelli davanti al municipio con scritto "Bye Bye". Centinaia sono scesi in strada in Francia dopo la sfiducia al governo del primo ministro votata dall'Assemblea Nazionale.

"Speriamo sia solo l'inizio - hanno detto alcuni manifestanti - è una piccola vittoria.... La sua politica di distruzione sociale, la sua politica di guerra, niente di niente per la Palestina... tutte le persone che sono povere, che lottano, che vivono per strada, la gente non viene ascoltata. Quindi questo è un piccolo momento di festa".

È la quarta crisi politica in due anni in Francia; Bayrou è rimasto al governo per circa nove mesi. Il primo ministro sfiduciato arriverà all'Eliseo verso mezzogiorno per presentare le dimissioni del suo governo.

Il Palazzo dell'Eliseo ha annunciato in un comunicato stampa che il presidente Macron "nominerà un nuovo primo ministro nei prossimi giorni".