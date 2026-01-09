ULTIME NOTIZIE 09 GENNAIO 2026

Francia: "Abbiamo il diritto di dire no agli Stati Uniti"

Parigi, 9 gen. (askanews) - La Francia rivendica il diritto di dire "no" agli Stati Uniti quando le scelte di Washington risultano inaccettabili. A dirlo è il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot, intervenendo al tradizionale discorso annuale davanti agli ambasciatori francesi, in un contesto segnato da crescenti tensioni tra alleati e da un ordine internazionale sempre più fragile.

Nel suo intervento, Barrot ha avvertito che l'Unione europea è minacciata da avversari esterni e ha respinto le accuse provenienti dagli Stati Uniti secondo cui l'Europa sarebbe a rischio di "cancellazione civile e culturale".

"Nel giro di pochi mesi, la nuova amministrazione americana ha deciso - ed è un suo diritto - di ripensare i legami che ci uniscono. È anche nostro diritto - ha affermato il ministro - dire no a un alleato storico, per quanto storico possa essere, quando una proposta non è accettabile. E quando bisogna dire no, il momento migliore è sempre il primo".

"In Europa, in America Latina e in Asia, la sovranità delle nazioni viene messa in discussione da Paesi che sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU - ha aggiunto Barrot -, gli stessi incaricati di garantire l'ordine internazionale. Viviamo un paradosso: chi ha concepito un ordine fondato sul diritto oggi ritiene di avere più da guadagnare nel violarlo che nel difenderlo. Questa non è la nostra visione".

"Il diritto internazionale va difeso per principio, perché è lo scudo di chi non ne ha. È un bene comune - ha osservato Barrot - è la condizione della pace, della stabilità e della sicurezza per il maggior numero possibile. Ogni nazione, per quanto potente, a un certo punto della sua storia ha sempre bisogno di porsi sotto la protezione del diritto".

"No, l'Europa non è sull'orlo della dissoluzione della civiltà europea. E le voci presuntuose che lo sostengono farebbero meglio a preoccuparsi della propria scomparsa. La civiltà europea è indelebile: è una civiltà dello spirito, forgiata pazientemente nel corso di due millenni", ha concluso il ministro degli Esteri francese.

ESTERI
22
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi