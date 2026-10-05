ULTIME NOTIZIE 05 OTTOBRE 2026

Francia, a Marsiglia riprendono le proteste dei liceali

Milano, 5 ott. (askanews) - Decine di studenti stanno bloccando l'ingresso dell'istituto privato Saint-Joseph de la Madeleine, a Marsiglia, utilizzando bidoni della spazzatura e transenne. L'iniziativa ha portato alla chiusura della scuola per la giornata di lunedì.

Fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse, totalmente o parzialmente, a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il Paese: lo ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione francese, Edouard Geffray.

Le lezioni saranno "totalmente o parzialmente sospese" in circa "400-500" scuole superiori poiché non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza ha affermato il Ministro, aggiungendo che 24 istituti sono stati "incendiati o saccheggiati" dall'inizio del movimento.

Gli studenti delle scuole superiori francesi lamentano che il loro percorso di studi è compromesso da fattori quali l'elevato tasso di assenteismo degli insegnanti, giornate scolastiche eccessivamente lunghe e strutture fatiscenti, oltre ad altre criticità. Geffray ha dichiarato che il numero di scuole coinvolte sarà paragonabile a quello di venerdì, ma ha assicurato che vi sarà un "ritorno parziale e graduale alle lezioni".

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