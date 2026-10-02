ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2026

Francia, a blocco liceo Rennes intervengono i poliziotti antisommossa

Rennes, 2 ott. (askanews) - Nelle immagini poliziotti antisommossa intervengono per trascinare via gli studenti che avevano istituito un blocco davanti al liceo Emile Zola di Rennes utilizzando alcuni cassonetti della spazzatura. Quattrocento licei sono stati chiusi dalle autorità francesi e numerose lezioni attivate da remoto - scrive Afp - dopo le violenze di giovedì, la mobilitazione studentesca prosegue venerdì in un clima di forte tensione, mentre il ministro dell'Istruzione Édouard Geffray è atteso a un incontro con sindacati e associazioni studentesche.

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