Francia, "70.000 agenti, droni, idranti e blindati" per il 31 ottobre

Parigi, 29 ott. (askanews) - Circa 70.000 agenti di polizia e gendarmi convocati in tutta la Francia per la nuova giornata di mobilitazione sociale in programma sabato 31 ottobre, "un dispositivo eccezionale" riconfermato, annuncia il ministro dell'Interno Laurent Nunez durante una conferenza stampa in Place Beauvau, mentre il coordinamento dei gilet gialli e le organizzazioni sindacali degli studenti delle scuole superiori e universitari hanno indetto la nuova manifestazione in particolare contro "il carovita".

"Il dispositivo di polizia comprenderà, per l'intero territorio nazionale, 70.000 agenti. Si tratta quindi dello stesso numero del 24 ottobre, ma tenendo presente che una parte del personale era stata dispiegata a Orléans per garantire la sicurezza del congresso del Rassemblement National. Si tratta quindi di un dispositivo che rimane eccezionale", ha commentato Nunez.

"Sono mobilitate tutte le forze locali. Abbiamo richiamato il personale in ferie e sospeso i giorni di riposo per avere il massimo numero di agenti presenti sul territorio nazionale. Sono mobilitate tutte le forze mobili disponibili, nonché tutti i servizi specializzati che saranno ovviamente impiegati. Ovviamente a tutti i nostri droni, a tutti i nostri elicotteri, alle brigate a cavallo, alle unità cinofile. Anche i 26 blindati Centaure saranno dispiegati su tutto il territorio nazionale, di cui una parte a Parigi. E poi mobiliteremo ovviamente tutti i nostri idranti", ha aggiunto.