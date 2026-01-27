ULTIME NOTIZIE 27 GENNAIO 2026

Frana Niscemi, Schlein: pochi 100mln, dirottare 1 mld da Ponte Messina

Niscemi, 27 gen. (askanews) - Per fare fronte ai danni provocati dal maltempo al sud sono "insufficienti" i 100 milioni stanziati, il Pd chiede di "dirottare un miliardo" dai soldi per il ponte di Messina. Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein, a margine della sua visita a Niscemi, la città colpita da una grande frana. In generale, ha spiegato, il ciclone ha provocato "2 miliardi di danni, è insufficiente la cifra di 100 milioni stanziata ieri. Chiediamo di trovare tutte le risorse che servono per dare risposte immediate a questi territori".

Aggiunge la Schlein: "Abbiamo proposto che venisse immediatamente dirottato un miliardo che era stato messo sul progetto del ponte ma che non potrà essere usato nel 2026 per il blocco della corte dei conti. Metterlo immediatamente a disposizione per dare risposte ai territori che sono stati colpiti".

POLITICA
49
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi