Frana Niscemi, Conte: Meloni non vuole metterci la faccia

Roma, 29 gen. (askanews) - Il governo deve trovare le risorse per sostenere le regioni colpite dal maltempo. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte parlando a margine di una iniziativa.

"Credo - ha aggiunto - che un governo responsabile debba assolutamente prendere i fondi necessari. Ci sono 13 miliardi e mezzo buttati sul ponte, un progetto fallace e carente che è stato bocciato. Ricordiamoci che ci sono anche i fondi scippati alla regione Sicilia e alla Calabria".

E sulla possibilità che la presidente del Consiglio riferisca in Aula ha commentato: "Secondo voi, la presidente del Consiglio viene in aula per questa cosa? Ma se è andata a Niscemi e non ha manco parlato con la popolazione! Secondo voi viene a fare il dibattito in aula su questo e ci mette la faccia? Venga il ministro Musumeci, già sarebbe qualcosa".