ULTIME NOTIZIE 24 LUGLIO 2026

Fra i cosplayer del Comic-Con di San Diego, il grande evento di cultura pop

San Diego, 24 lug. (askanews) - A San Diego è in pieno svolgimento il Comic-Con, una delle più grandi e importanti fiere dedicate ai fumetti, il cinema, i videogiochi, le serie, la cultura pop e l'intrattenimento in generale. Fra attese e presentazioni, i grandi protagonisti sono gli appassionati e i cosplayer.

"Il Comic-Con è un posto davvero sicuro dove potersi esprimere liberamente e abbracciare, insomma, la stranezza di travestirsi da personaggio di fantasia senza che nessuno ti guardi storto per questo", racconta uno di loro. "È diventata una specie di parte della mia vita, mi sono semplicemente abituata a dover pianificare e realizzare i costumi durante l'estate e a prepararmi in anticipo ed è diventata una specie di tradizione per me", dice un'altra.

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