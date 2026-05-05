Fotografia Europea 2026: Automated Refusal di Salvatore Vitale

Reggio Emilia, 5 mag. (askanews) - All'interno della ventunesima edizione di Fotografia Europea Fantasmi del Quotidiano, fino al 14 giungo 2026 ai Chiostri di San Pietro, la video-installazione Automated Refusal di Salvatore Vitale a cura di Tim Clark esplora le fragilità del lavoro occasionale e temporaneo, dove controllo, classifiche e lunghi orari lavorativi sfumano i confini tra vita personale e professionale. Il film si interroga su come la tecnologia stia ridefinendo il rapporto tra le persone e l'ambiente che le circonda. Il video segue quattro freelance della tech economy: il risultato è un ritratto del lavoro di oggi segnato da contraddizioni e resistenza. Vitale esplora le tensioni tra automazione, sfruttamento e ricerca di autonomia, ricordandoci che, anche nei sistemi tecnologici, la presenza umana resta essenziale.

Automated Refusal fa parte di Death by GPS, uno studio sul modo in cui le tecnologie per l'automazione stanno ridefinendo il lavoro e rivelando le contraddizioni del capitalismo digitale.

La ventunesima edizione di Fotografia Europea è promossa e organizzata dalla Fondazione Palazzo Magnani e dal Comune di Reggio Emilia con il contributo della Regione Emilia-Romagna.