ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2026

Foto leader Ue a Dublino, Meloni in prima fila vicino a Von der Leyen

Dublino, 13 nov. (askanews) - I leader dell'UE posano per una foto di gruppo durante il consiglio informale Ue a Dublino, nel corso del quale hanno affrontato temi come lo sviluppo e le conseguenze dell'intelligenza artificiale per le società europee e la questione dell'Ucraina, all'indomani degli incontri avuti dagli inviati statunitensi con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino. Nella foto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in prima fila accanto alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

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