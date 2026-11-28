Roma, 28 nov. (askanews) - Raccontare una guerra che appartiene a più generazioni, in questo caso donne, ma soprattutto raccontare cosa significhi vivere sotto occupazione e nella violenza quotidiana: è la mostra "Se questa è una donna" della fotografa e visual storyteller palestinese Fatena Mohanna allestita alla Casa internazionale delle Donne a Roma e promossa dal collettivo Women With Gaza (WWG).

"Questa mostra è una storia intergenerazionale, è una storia su tutte le donne che conosco nella mia vita, a partire da me, mia sorella, mia mamma fino alla mia bisnonna", ha raccontato Fatena Mohanna ad askanews.

"Non voglio che le persone guardino alle foto delle donne di Gaza pensando 'come sono forti, resilienti etc.', ovviamente siamo forti e amiamo la nostra terra e faremo di tutto per la nostra terra e per le nostre famiglie. Le persone dovrebbero chiedersi perché il mondo in cui viviamo permette che accada tutto ciò a Gaza?", ha dichiarato ancora.

Nel percorso espositivo foto di vita nella Striscia di Gaza, donne in mezzo alle macerie, un lavoro di documentazione molto doloroso:

"Non ci sono parole per descrivere cosa significhi fotografare in mezzo alle macerie, documentando il genocidio e vivendo allo stesso tempo la sofferenza delle persone a Gaza. Spero che un giorno potremo fare il nostro lavoro, seguire le nostre passioni, facendo una vita normale", si è augurata la fotografa.

Fatena oggi ha 26 anni, ne aveva 9 quando avvenne l'operazione Piombo fuso dell'IDF nella Striscia. Simona Ghizzoni, co-curatrice della mostra:

"Questa mostra vuole restituire il racconto dei vivi, io e la co-curatrice, Annalisa d'Angelo, abbiamo visto centinaia di immagini scattate da Fatena -

lei fotografa tantissime bambine, in cui chiaramente si riconosce", ha sottolineato.

Parte del ricavato della mostra sarà devoluto ai progetti di Women With Gaza (WWG) - rete italiana nata a Gaza nel 2022 con l'obiettivo di costruire la Casa Internazionale delle Donne a Gaza City - nella Striscia, che vanno dalla distribuzione di kit igienici contro la povertà mestruale fino all'avvio di forni mobili gestiti direttamente da donne sfollate.

Da diversi anni Women With Gaza (WWG) opera nella Striscia sotto il coordinamento della ONG ACS, sostenendo laboratori e attività promossi e realizzati da donne per le donne. Attraverso percorsi di formazione e produzione, il collettivo contribuisce a rafforzare l'autonomia, le competenze e le opportunità economiche delle donne, sostenendo spazi di solidarietà, condivisione e autodeterminazione.