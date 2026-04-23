Foto di gruppo G7 Ambiente a Parigi, per l'Italia c'è Pichetto Fratin

Parigi, 23 apr. (askanews) - I ministri che partecipano alla riunione del G7 dedicata all'Ambiente a Parigi posano per una foto di gruppo nel primo giorno del vertice di due giorni che cercherà di evitare il tema dei cambiamenti climatici per non irritare gli Stati Uniti di Donald Trump. Per l'Italia partecipa il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Nelle immagini di AfpTv anche la Commissaria europea per l'Ambiente, Jessika Roswall, la ministra dell'Ambiente del Canada Julie Dabrusin e la collega giapponese Ishihara Hirotaka; e poi la vice amministratrice dell'ufficio per gli Affari internazionali dell'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti, Usha-Maria Turner, la segretaria di Stato britannico per l'Ambiente, Emma Reynolds, il ministro dell'Ambiente tedesco Carsten Schneider e la ministra francese Monique Barbut.