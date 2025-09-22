ULTIME NOTIZIE 22 SETTEMBRE 2025

Foti: tutti dovrebbero applaudire Meloni, opposizione ciarliera

Bologna, 22 set. (askanews) - "Io penso che se un presidente del consiglio va a promuovere la cucina italiana che non è di destra, di centro o di sinistra, ma che notoriamente è un fiore all'occhiello del nostro patrimonio, non solo gastronomico, ma anche culturale, tutti dovrebbero applaudire. Ma capisco che un'opposizione cieca, sorda e invece non spesso muta ma ciarliera abbia sempre qualcosa da dire". Lo ha detto il ministro agli Affari Europei, Tommaso Foti, a margine del Cersaie di Bologna.

