Foti: Italia all'avanguardia nella lotta alle frodi sui fondi Ue

Roma, 5 mar. (askanews) - Questa mattina si svolge "la presentazione di una importante relazione che dà conto della attività svolta dal nucleo della Gdf presso il ministero degli Affari europei, che ha come finalità prima quella del comitato Colaf che, da oltre 30 anni, è al lavoro per contrastare le truffe che si verificano in ordine ai fondi che vengono erogati dalla Unione europea. I fatti dimostrano l'Italia è all'avanguardia su questa attività e i numeri lo attestano in modo significativo". Così il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, a margine della presentazione, oggi a Roma, della relazione annuale 2024 al Parlamento del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (Colaf).