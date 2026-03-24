Fosse Ardeatine, Mattarella a Mausoleo rende omaggio a 335 vittime

Roma, 24 mar. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il Mausoleo delle Fosse Ardeatine per rendere omaggio, nell'ottantaduesimo anniversario, alle vittime dell'eccidio nazista. Mattarella ha deposto una corona d'alloro al monumento che ricorda le 335 vittime della strage, di cui sono poi stati letti i nomi. Presenti, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, i vertici delle Forze Armate.