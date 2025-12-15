Forze multinazionali Nato in Lettonia: "Se servisse, siamo qui"

Riga, 15 dic. (askanews) - Le forze multinazionali della Nato in Lettonia svolgono un ruolo fondamentale nella strategia di deterrenza e difesa dell'Alleanza lungo il suo fianco orientale. Guidate dal Canada, le truppe di 14 nazioni alleate lavorano fianco a fianco con le Forze Armate Nazionali Lettoni. Originariamente istituita nel 2017 come gruppo tattico multinazionale, l'unità si è poi espansa a livello di brigata, riunendo elementi corazzati, di artiglieria e di difesa aerea in grado di fornire rinforzi rapidi in caso di necessità.

Il colonnello Cédric Aspirault dell'esercito canadese: "Essere qui dimostra il nostro impegno a garantire che, se dovesse succedere qualcosa a uno dei nostri paesi membri, l'intera Alleanza sarà lì per proteggerlo, reagire e difenderlo", dice.

Esercitazioni congiunte periodiche garantiscono che i soldati di tutta l'Alleanza possano operare insieme senza soluzione di continuità, assicurando la capacità di difendere gli alleati della NATO. La Lettonia è inoltre ulteriormente protetta dalla nuova attività NATO "Eastern Sentry", che rafforza la vigilanza della NATO lungo l'intero fianco orientale con un maggior numero di risorse militari aeree, terrestri e navali. "Se dovessimo reagire a una qualsiasi minaccia, abbiamo già schierato le attrezzature, abbiamo già schierato le persone e abbiamo già i piani per farlo", aggiunge il colonnello.

L'attività include anche tecnologie innovative per affrontare nuove sfide, come i droni. Inoltre, contribuisce a collegare meglio le risorse militari già disponibili, dall'Estremo Nord al Mar Nero, e altrove nell'Alleanza.