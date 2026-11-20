Roma, 20 nov. (askanews) - Si è svolto presso l'Accademia Nazionale dei Lincei a Roma, il Forum interdisciplinare dei Premi Balzan 2026, organizzato dalla Fondazione Balzan insieme alle Accademie svizzere delle scienze.

Dopo la cerimonia di consegna al Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, il Forum ha messo in luce le singole eccellenze offrendo momenti di dialogo e confronto.

Le parole di Marta Cartabia, Presidente del Comitato Generale Premi della Fondazione Internazionale Balzan: "Una particolarità del Premio Balzan, che lo distingue anche da altri prestigiosissimi riconoscimenti, riguarda le materie che vengono selezionate ogni anno. I settori di ricerca da premiare, infatti, non sono sempre gli stessi, ma vengono individuati attraverso un lavoro di selezione che cambia di anno in anno. Questo consente di valorizzare ricercatori scelti non soltanto per l'importanza dei loro risultati, ma anche per l'originalità, la novità e la rilevanza delle ricerche e degli ambiti scientifici in cui operano".

I premiati di questa edizione: Rasmus Nielsen e Ziheng Yang per la decodifica delle leggi del cambiamento genomico, Geoffrey Coates e Marc Hillmyer per i polimeri biodegradabili da fonti rinnovabili e, per le scienze umane e sociali, il premio è andato a Elena Esposito per l'esplorazione dell'impatto sociale delle tecnologie digitali e a David Nirenberg per i suoi studi ebraici e la ricerca delle relazioni tra culture.

Per ciascun premio la Fondazione Balzan ha assegnato 750.000 franchi svizzeri (circa 810.000 euro).

L'intervista a Marta Cartabia, Presidente del Comitato Generale Premi della Fondazione Internazionale Balzan: "Il Premio Balzan rappresenta un riconoscimento destinato a ricercatori senior, valorizzati per i risultati scientifici raggiunti. Tuttavia, metà dell'importo del premio è destinata a sostenere un progetto di ricerca che prevede il coinvolgimento di giovani studiosi. La Fondazione ritiene infatti fondamentale la collaborazione transgenerazionale: un'opportunità per sostenere le nuove generazioni attraverso l'esperienza e le competenze dei ricercatori più affermati, che possono trasmettere conoscenze, metodi di lavoro e anche il patrimonio della propria esperienza sul campo.

La Fondazione Balzan nasce nel 1957 per sostenere la cultura, le scienze e le più meritevoli iniziative umanitarie di pace e fratellanza. In questa edizione il premio speciale è stato assegnato alle Emergency Response Rooms, per il lavoro svolto nel garantire assistenza sul campo, solidarietà e speranza nelle zone colpite dalla guerra civile in Sudan.