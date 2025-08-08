ULTIME NOTIZIE 08 AGOSTO 2025

Forti venti (fino a 88 km orari) in Grecia, due turisti trovati morti

Malvasia (Grecia), 8 ago. (askanews) - Immagini di turisti che lottano contro i forti venti nella città fortificata di Monemvasia, o Malvasia, nel Peloponneso. Raffiche di vento fino a 88 chilometri orari stanno attravesando la Grecia, causando gravi disagi al traffico marittimo.

La Guardia costiera greca ha annunciato che due turisti vietnamiti sono morti in mare e che la maggior parte dei traghetti non è riuscita a partire nei tempi previsti dal Pireo e da altri porti di Atene.

"Un uomo e una donna sono stati trovati privi di sensi in mare" vicino alla spiaggia di Sarakininiko a Milos, un'isola delle Cicladi, e "sono stati portati al centro sanitario locale", ha detto all'Afp un funzionario della polizia portuale greca.

