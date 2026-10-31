Forti nevicate in Cile, El Nino allunga la stagione dello sci

Santiago, 31 ott. (askanews) - In Cile, la stagione sciistica volgerebbe solitamente al termine verso la fine di ottobre; tuttavia, sciatori e snowboarder continuano ad affollare le piste di Valle Nevado, una delle stazioni sciistiche più grandi del Sud America. Eccezionali nevicate, legate al fenomeno climatico El Nino e a una serie di perturbazioni invernali che hanno imbiancato le Ande fin da giugno, hanno prolungato la stagione ben oltre la sua consueta conclusione attirando molti turisti. Ma si tratta comunque di effetti della crisi climatica globale.