Forte Village, il 24 e 25 ottobre la gara internazionale di triathlon

Cagliari, 19 ott. (askanews) - Il 24 e 25 ottobre si tiene la nuova edizione del Challenge Forte Village Sardinia, appuntamento del circuito internazionale di triathlon Challenge Family, che riunisce nel resort di Santa Margherita di Pula atleti professionisti, appassionati delle discipline sportive e famiglie, coniugando il triathlon di alto livello con lo spirito inclusivo e festoso.

"Il Challenge Forte Village Sardinia - ha detto ad askanews Andrea Mentasti, direttore di gara del Challenge Forte Village Sardinia - è una gara di triathlon su due distanze, distanza sprint e distanza media. La prima gara al sabato e la seconda gara la domenica. È una gara con la partecipazione di atleti professionisti da tutto il mondo, ma è anche una gara per amatori che vengono in Sardegna per scoprire una nuova destinazione, per pedalare sulle strade più belle del sud Sardegna e stare in compagnia con gli amici a fine stagione".

Il percorso ciclistico attraverserà Santa Margherita di Pula, Domus de Maria, Teulada e Sant'Anna Arresi, alternando salite, discese e panorami spettacolari nell'entroterra e lungo la costa del Sud Sardegna, con arrivo nel cuore del Forte Village Resort. "Il mese d'ottobre, soprattutto di questi ultimi anni - ha aggiunto il direttore - rappresenta un periodo straordinario per gli appassionati di sport e per chi vuole vivere all'area aperta e pedale con temperature più miti e in assenza di traffico. Per Forte Village rappresenta un'opportunità di vestirsi di sport ancora di più e di accogliere un target meno vacanziero e più attivo".

Con molti atleti professionisti in gara, ma anche con la possibilità di partecipare aperta a tutti, anche in staffetta, la gara rappresenta la vocazione dl resort di coniugare turismo e sport. "Il triathlon - ha concluso Mentasti - è una disciplina che si compone di tre frazioni: nuoto, bici e corsa, nel nostro caso vorrei aggiungere anche la quarta perché è il momento finale di convivio con i propri compagni di avventura, è un elemento fondamentale dalla nostra prima edizione del 2013 e graditissimo da parte dei nostri repeater".

E proprio questo aspetto di incontro e relazione, assicurano dal Forte Village, è quello a cui qui tengono di più.