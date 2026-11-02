Formula 1, Kimi Antonelli nella storia: campione del mondo a 20 anni

Roma, 2 nov. (askanews) - Andrea Kimi Antonelli nella storia: a soli 20 anni è diventato il campione del mondo più giovane della Formula 1. Il pilota della Mercedes ha conquistato matematicamente il titolo 2026 con il terzo posto ottenuto nel Gran Premio del Messico con quattro gare d'anticipo.

Sul circuito Hermanos Rodrìguez il successo è andato a Max Verstappen, davanti a Lewis Hamilton, ma tutti gli occhi erano puntati sul giovane talento azzurro. "We did it!" si legge sui social accanto al video dei festeggiamenti con il suo team.

Con lui l'Italia torna a vincere il Mondiale piloti dopo ben 73 anni: l'ultimo azzurro era stato Alberto Ascari nel 1953. Antonelli è inoltre il terzo italiano iridato dopo Ascari e Giuseppe Farina. "Un successo che riporta un pilota italiano sul tetto del mondo, premiando talento, impegno, determinazione e dedizione - ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni -. Un motivo di grande orgoglio per la nostra Nazione".