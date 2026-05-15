ULTIME NOTIZIE 15 MAGGIO 2026

Formez, da Varenna impegno per riposizionare l'umano al tempo dell'IA

Varenna, 15 mag. (askanews) - "L'evento di oggi si è caratterizzato non solo per la splendida cornice di questa fantastica villa, ma per l'importanza dei temi trattati e l'importanza dei relatori. Si è parlato dell'intelligenza artificiale, del suo evolversi e dell'evoluzione umana collegata a questo. In particolare, noi abbiamo trattato l'evoluzione della formazione che non è necessariamente e neanche principalmente formazione in intelligenza artificiale, quanto formazione finalizzata a riposizionare l'essere umano in questo nuovo contesto, in questo new normal". Lo ha detto ad askanews Giovanni Anastasi, presidente di Formez, a margine del convegno "Le amministrazioni pubbliche nell'era dell'Intelligenza Artificiale", organizzato dalle Province di Lecco, Como e Sondrio, che si è tenuto a Villa Monastero, a Varenna, in provincia di Lecco, nell'ambito della 67esima edizione del Convegno Studi Amministrativi.

"Abbiamo affrontato tematiche interessanti - ha aggiunto il presidente - e un argomento quantomai attuale e noi abbiamo cominciato due anni fa ad avviare un percorso che abbiamo definito di inclusione digitale e penso che dopo queste trattazioni ci saranno anche importanti conseguenze".

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