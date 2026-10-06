ULTIME NOTIZIE 06 OTTOBRE 2026

Formenti (Confindustria Nautica): Genova è il primo Salone al mondo

Genova, 6 ott. (askanews) - "Crescere sulla crescita non è facile, penso che un 11,2% sia tantissimo, quasi 140mila visitatori in sei giorni è una cosa che nessun salone ha al mondo, quindi a questo punto possiamo dirlo: siamo il più grande salone nautico al mondo".

Così il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, parlando a margine della conferenza stampa conclusiva della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova.

Durante i sei giorni della manifestazione a Genova sono state eseguite più di 4.600 prove in mare, sono stati organizzati 90 dibattiti istituzionali e sono state esposte 215 novità.

"Io giro saloni in tutto il mondo - ha detto Formenti - e non c'è niente di così bello. Adesso dobbiamo mantenere questo primato che è la cosa più difficile. La spostamento della data ad ottobre è stato utile e lo abbiamo fatto perché ce lo hanno chiesto le imprese" ha detto.

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