Milano, 24 nov. (askanews) - Dopo sette mesi nelle case dei cittadini milanesi che se ne sono presi cura, circa 2.500 piantine tornano a Forestami. In tutti e 9 i Municipi di Milano - tra cui il presidio degli Orti di via Padova - e in alcuni Comuni della Città metropolitana - si è svolta la riconsegna di Custodiscimi, iniziativa che lo scorso maggio ha affidato giovani piantine ai milanesi, accompagnandoli nella prima fase di crescita. Le piantine, donate dal Vivaio Forestale Regionale di ERSAF, saranno valutate da esperti per verificarne lo stato di salute. Le idonee saranno messe a dimora nei progetti di forestazione della città metropolitana nella stagione agronomica 2026-2027, contribuendo alla nascita di nuovi boschi cittadini. Le prime piantagioni collettive in programma saranno sabato 28 novembre a Carugate e sabato 12 dicembre a Bussero.

"Oggi abbiamo bisogno di alberi e arbusti nelle nostre città. Continuiamo a dirlo, ma il loro numero non è ancora enorme e dobbiamo continuare ad aumentarlo. Per farlo non serve solo la capacità tecnica o finanziaria: dobbiamo sempre più capire perché sono importanti. Iniziative come Custodiscimi permettono proprio alle persone di avvicinarsi alla natura e prendersene cura; sono queste le azioni culturali che speriamo possano accompagnare la consapevolezza sul lungo periodo" ha dichiarato Maria Chiara Pastore, direttrice scientifica di Forestami.

Un'esperienza per riscoprire il valore della natura nella quotidianità. Dalla cura individuale all'azione collettiva, Custodiscimi coinvolge le comunità in un percorso di consapevolezza condivisa.

"Custodiscimi è un momento molto importante per Forestami, perché in questa giornata riusciamo a coinvolgere cittadini e cittadine, ma anche ad attivare tantissimi presidi territoriali. Uniti in un solo giorno attorno a un messaggio molto semplice - quello della cura e dell'impegno che c'è dietro anche a una sola piantina - riusciamo tutti insieme ad attivarci per questo unico obiettivo" ha aggiunto Federica Caminoli, responsabile eventi e progetti speciali di Forestami.

Promossa da Forestami e Legambiente Lombardia, e realizzata grazie al sostegno di Fondazione Alia Falck, l'iniziativa trasforma così l'impegno quotidiano su una piccola piantina in un contributo concreto per il verde urbano.