ULTIME NOTIZIE 10 OTTOBRE 2025

Ford lancia SupportBelt e sostiene Fondazione ANT

Bologna, 9 ott. (askanews) - Ford guarda all'innovazione e alla sicurezza lanciando SupportBelt, un dispositivo per la cintura di sicurezza progettato per offrire sollievo e protezione, in particolare a chi ha subito interventi di mastectomia. Il lancio in Italia è avvenuto a Bologna in collaborazione con Fondazione ANT, l'ente del terzo settore fondato nel 1978 da Franco Pannuti, che fornisce assistenza medica gratuita presso le abitazioni dei pazienti oncologici e che dal 2004 ha visitato quasi 300.000 persone. Come spiegato dall'Amministratore Delegato di Ford Italia, Fabrizio Faltoni, SupporBelt è l'unica soluzione nel suo genere validata da una casa automobilistica e disponibile per un pubblico ampio e diversificato.

Dalla produzione negli Stati Uniti dall'idea di una collaboratrice di Ford che ha affrontato un intervento di mastectomia, agli usi effettivi, da oggi, anche in Italia: "Con questo prodotto vogliamo stare vicini a persone che vivono momenti di sofferenza, ma non lasciano mai la speranza della guarigione. Anche chi ha avuto un intervento invasivo può guidare l'automobile o esserne passeggero in totale confort, libertà e sicurezza".

Ford ha donato a Fondazione ANT le prime unità di SupportBelt, oltre ad aver messo a disposizione due veicoli elettrificati per le attività dell'associazione bolognese. Un segnale ulteriore di un legame forte fra le parti, come spiega la Dottoressa Raffaella Pannuti, Presidente della Fondazione ANT: "Oggi parliamo di eubiosia, ovvero di dignità della vita. A partire da queste cinture, che le donne operate al seno potranno utilizzare per viaggiare in sicurezza. Ma non solo, anche i veicoli elettrici donati da Ford che utilizzeremo per l'assistenza domiciliare e per occuparci di prevenzione".

La collaborazione tra Fondazione ANT e Ford coinvolgerà anche la comunità con una speciale giornata di test drive. Il 15 novembre, in Piazza Calderini a Bologna, con "Drive 4 Ur Community" Ford si impegna a donare 30 euro a Fondazione ANT per ogni test drive effettuato con i veicoli della gamma elettrica Ford.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi