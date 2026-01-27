Fontana su Rogoredo: sembra un caso di legittima difesa

Milano, 27 gen. (askanews) - "In linea di massima direi che bisognerà vedere sicuramente le modalità, però mi sembra di poter dire che sicuramente si deve dare tutela ai nostri poliziotti, non ci sono dubbi, anche perché dalle descrizioni che vengono fatte dell'evento in sé per sé sembra un caso tipico di legittima difesa, poi i magistrati faranno il loro lavoro". Lo ha detto il mpresidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della posa della prima pietra della nuova sede Rai di Milano, commentando il caso della sparatoria a Rogoredo nella quale un poliziotto, ora indagato per omicidio volontario, ha colpito a morte un 20enne che avrebbe minacciato le forze dell'ordine con una pistola.