ULTIME NOTIZIE 25 AGOSTO 2026

Fontana: Ops Mps su Bpm? Al mercato le sue scelte, al governo le sue

Rimini, 25 ago. (askanews) - "Lasciamo al governo le scelte che spettano al governo e lasciamo al mercato le scelte che spettano al mercato. Noi siamo osservatori sempre rispettosi e difensori della nostra regione, degli interessi della nostra regione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del Meeting di Rimini, a chi gli chiedeva un giudizio sull'offerta di Mps su Banco Bpm e sui timori per le ricadute dell'operazione sull'ex Popolare di Milano.

Alla domanda su fino a che punto la Regione intenda difendere quegli interessi, Fontana ha risposto: "Finché la legge ce lo consente".

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