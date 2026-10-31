Fontana in Corea: Made in Italy apprezzato, si può fare molto

Seoul, 31 ott. (Askanews) - Con un omaggio al sistema di promozione del Made in Italy, è iniziata la missione istituzionale in Corea del sud del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Questa mattina Fontana ha fatto visita, insieme all'Ambasciatrice d'Italia Emilia Gatto, all'hub permanente del sistema Italia e alla fiera "Sii! Study in Italy" al Palazzetto del Made in Italy - High Street Italia di Seoul.

L'hub è una vetrina per le aziende, posta in un quartiere strategico, che si rinnova ogni sei mesi, con circa 120 eventi all'anno. Al progetto partecipano Maeci e ICE nel contesto delle diplomazia della crescita.

Alla fiera Sii, studenti universitari italiani incontrano i coreani per raccontare e promuovere i rispettivi atenei. Organizzata da Ambasciata e Istituto italiano di cultura, con il supporto di Unitalia, l'iniziativa coinvolge oltre venti università e istituti Afam.

"Emergono un grande rispetto per la cultura italiana, stima per le nostre eccellenze e grande volontà di collaborazione. Qui nascono scambi culturali e iniziative utili alla promozione del nostro Paese - ha detto il presidente Fontana -. Anche dal punto di vista accademico questi progetti costruiscono opportunità di cooperazione e di studio per affrontare insieme le sfide del futuro. Il segno che insieme si può fare molto. È questo un esempio significativo di come il sistema delle istituzioni, lavorando unito, valorizzi le potenzialità dell'Italia e del Made in Italy nel mondo. Un ringraziamento a tutti coloro che lavorano e partecipano a questi obiettivi".