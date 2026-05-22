ULTIME NOTIZIE 22 MAGGIO 2026

Fondazione Lombardia per l'Ambiente: 40 anni come punto d partenza

Milano, 22 mag. (askanews) - Fondazione Lombardia per l'Ambiente ha festeggiato a Palazzo Lombardia i propri 40 anni di attività, occasione anche per rinnovare l'dentità e rafforzare il posizionamento come punto di riferimento scientifico e tecnico sui temi della sostenibilità ambientale, della transizione climatica e del supporto attivo ai territori.

"Questi 40 anni - ha detto il direttore Stefano Clerici - rappresentano per Fondazione Lombardia per l'Ambiente un punto di arrivo, ma soprattutto un punto di partenza. Nasciamo da una lezione importante, che è quella di Seveso, che ci ha insegnato che l'ambiente non si gestisce nelle emergenze, ma con prevenzione e conoscenza. In questi anni abbiamo costruito competenze, relazioni e credibilità grazie anche al nostro rapporto consolidato col mondo universitario. Ora la sfida ancora più ambiziosa è fare un salto di qualità ancora più in alto, cioè tradurre le conoscenze sempre più rapidamente in decisioni e le decisioni in impatti concreti sul territorio".

L'evento milanese è stata anche l'occasione per presentare una nuova visione integrata che, partendo dalla relazione tra uomo e ambiente, mette al centro il ruolo della conoscenza scientifica. "Il nostro nuovo pay-off, l'ambiente nel nostro DNA - ha aggiunto - non è un semplice slogan, vuol dire che l'ambiente non è uno tra i temi, è il tema centrale della nostra fondazione e vuol dire trasformare dati, ricerca e competenze in strumenti operativi per chi deve decidere siano essi imprese, istituzioni o territori".

La Fondazione è nata come risposta concreta all'esperienza dell'incidente ICMESA di Seveso, di cui cadono ora i 50 anni. "Seveso ha rappresentato un cambio di paradigma, da emergenza a prevenzione, ma ha insegnato anche tanto altro - ha concluso Stefano Clerici - ha insegnato a fare sistema tra istituzioni, cittadini, associazionismo, territori e ha portato alla nascita dell'ambientalismo moderno, così come lo conosciamo ora. Seveso rappresenta qualcosa di talmente importante per l'ambiente e per l'Italia e per l'Europa intera da aver indotto il Presidente Mattarella a venire sul territorio e a celebrare con noi i 50 anni, non dall'incidente di Seveso, ma i 50 anni di una rinascita di un territorio".

Da allora la Fondazione Lombardia per l'Ambiente ha costruito un percorso che l'ha portata a diventare un laboratorio con respiro europeo, attivo nella ricerca applicata, nella progettazione internazionale e nel supporto tecnico-scientifico alle politiche ambientali.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi