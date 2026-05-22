Fondazione Lombardia per l'Ambiente: 40 anni come punto d partenza

Milano, 22 mag. (askanews) - Fondazione Lombardia per l'Ambiente ha festeggiato a Palazzo Lombardia i propri 40 anni di attività, occasione anche per rinnovare l'dentità e rafforzare il posizionamento come punto di riferimento scientifico e tecnico sui temi della sostenibilità ambientale, della transizione climatica e del supporto attivo ai territori.

"Questi 40 anni - ha detto il direttore Stefano Clerici - rappresentano per Fondazione Lombardia per l'Ambiente un punto di arrivo, ma soprattutto un punto di partenza. Nasciamo da una lezione importante, che è quella di Seveso, che ci ha insegnato che l'ambiente non si gestisce nelle emergenze, ma con prevenzione e conoscenza. In questi anni abbiamo costruito competenze, relazioni e credibilità grazie anche al nostro rapporto consolidato col mondo universitario. Ora la sfida ancora più ambiziosa è fare un salto di qualità ancora più in alto, cioè tradurre le conoscenze sempre più rapidamente in decisioni e le decisioni in impatti concreti sul territorio".

L'evento milanese è stata anche l'occasione per presentare una nuova visione integrata che, partendo dalla relazione tra uomo e ambiente, mette al centro il ruolo della conoscenza scientifica. "Il nostro nuovo pay-off, l'ambiente nel nostro DNA - ha aggiunto - non è un semplice slogan, vuol dire che l'ambiente non è uno tra i temi, è il tema centrale della nostra fondazione e vuol dire trasformare dati, ricerca e competenze in strumenti operativi per chi deve decidere siano essi imprese, istituzioni o territori".

La Fondazione è nata come risposta concreta all'esperienza dell'incidente ICMESA di Seveso, di cui cadono ora i 50 anni. "Seveso ha rappresentato un cambio di paradigma, da emergenza a prevenzione, ma ha insegnato anche tanto altro - ha concluso Stefano Clerici - ha insegnato a fare sistema tra istituzioni, cittadini, associazionismo, territori e ha portato alla nascita dell'ambientalismo moderno, così come lo conosciamo ora. Seveso rappresenta qualcosa di talmente importante per l'ambiente e per l'Italia e per l'Europa intera da aver indotto il Presidente Mattarella a venire sul territorio e a celebrare con noi i 50 anni, non dall'incidente di Seveso, ma i 50 anni di una rinascita di un territorio".

Da allora la Fondazione Lombardia per l'Ambiente ha costruito un percorso che l'ha portata a diventare un laboratorio con respiro europeo, attivo nella ricerca applicata, nella progettazione internazionale e nel supporto tecnico-scientifico alle politiche ambientali.